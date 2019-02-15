Фульц: рад начать работу с тренерами, которые заставляют тебя становиться лучше

Новобранец «Орландо Мэджик» Маркел Фульц прокомментировал свой переход в команду из «Филадельфии Севенти Сиксерс».



«Я очень рад начать работать с тренерами, которые будут заставлять тебя становиться лучше, а не с теми, кто говорит тебе только то, что ты хочешь слышать», — приводит слова Маркела Фульца Clutch Points.



Фульц за два неполных сезона в НБА провёл 36 матчей и пока не оправдал ожиданий экспертов. Большую часть времени молодой защитник борется с травмами. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 19 встречах, набирая в них 8,2 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 3,1 результативной передачи. На данный момент Маркел также залечивает травму и сроки его возвращения в строй неизвестны.