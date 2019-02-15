Куртинайтис: «Химки» в матче с УНИКСом даже в быстрый отрыв переходили медленно

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата с УНИКСом (58:73), которое коллектив из Московской области потерпел в Казани сегодня, 15 февраля.

«Поздравляю УНИКС с хорошей победой. Этот матч мы как начали бездарно, так и не смогли вернуться в игру, поэтому победа соперника заслуженная. Я давно не видел, чтобы «Химки» допустили 26 потерь. Мы команда Евролиги, но про баскетбол здесь сказать нечего. Кроме того, мы играли на неправильной скорости и даже в быстрый отрыв переходили медленно», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».

Это поражение стало для «Химок» третьим подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.