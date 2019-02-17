Дончич: «Реал», ЦСКА, «Олимпиакос» и «Фенербахче» выйдут в «Финал четырёх»

Баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич признался, что по-прежнему следит за выступлениями мадридского «Реала», а также дал небольшой прогноз относительно нынешнего сезона Евролиги.

«Когда есть время, слежу за выступлениями „Реала“ — как в чемпионате Испании, так и в Евролиге. Бывает, смотрю матчи „Реала“ перед играми „Далласа“. Кто выйдет в „Финал четырёх“ Евролиги в нынешнем сезоне? „Реал“, „Фенербахче“, ЦСКА и „Олимпиакос“», — приводит слова словенского баскетболиста Eurohoops.

Напомним, что нынешний сезон для Луки Дончича является первым в НБА. В минувшем году он выступал в составе мадридского «Реала». С испанским клубом он стал чемпионом страны, завоевал Кубок Испании и трофей Евролиги.