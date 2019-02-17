Фридзон одержал победу в конкурсе трёхочковых Матча звёзд Единой лиги ВТБ

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон одержал победу в конкурсе трёхочковых бросков в рамках Матча звёзд Единой лиги ВТБ.



В первом раунде лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт и атакующий защитник ВЭФа Артис Ате набрали по 18 очков, мощный форвард «Калева» Кристьян Китсинг набрал 16 очков. Фридзон набрал 19 очков и сразу обеспечил себе участие в финальной серии. В перестрелке между Доррелом Райтом и Артисом Ате за выход в финал победу одержал Доррел Райт, набравший 12 очков. Артис Ате набрал 11 очков.



В финале Доррел Райт набрал только 11 очков за одну минуту, а Виталий Фридзон — 17 очков и стал победителем конкурса. Победитель конкурса получил приз в размере 500 тыс. рублей.