MVP Родригес с бургером и Тарасова в судьях. Лучшие фото с Матча всех звёзд

17 февраля в Москве на площадке стадиона «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева команда Звёзд мира одержала победу над командой Звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ. Команда Звёзд мира завершила первую четверть с преимуществом в три очка, днако после перерыва Звёздам России удалось отыграться и выйти вперёд на всё те же три очка.

Самым ценным игроком матча стал Серхио Родригес, набравший 20 очков и отдавший 5 результативных передач. В составе Звёзд России отличились Андрей Воронцевич, набравший 30 очков, Никита Курбанов, на счету которого дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов, и Дмитрий Кулагин, собравший дабл-дабл из 13 очков и 10 передач.

Лучшие кадры с матча Всех звёзд Единой лиги ВТБ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.