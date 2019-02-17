Блатт прокомментировал отказ «Олимпиакоса» доигрывать матч с «Панатинаикосом»

Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт прокомментировал отказ своей команды выходить на площадку в матче полуфинала Кубка Греции с «Панатинаикосом» в знак протеста против судейства.



«Это было трудное решение. Я подерживаю владельцев и руководство клуба, но это не значит, что я согласен с их решением. Я новенький в этом клубе и не в курсе всей ситуации. Команда приняла решение занять жсткую позицию во имя справедливости», — приводит слова Дэвида Блатта Sport 5.



Напомним, что «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции против «Панатинаикоса» из-за претензиий к судейству. В дальнейшем руоводство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции если матч будет обслуждиваться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.