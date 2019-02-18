«Барселона» выиграла Кубок Испании по баскетболу, обыграв «Реал» в овертайме

«Барселона» переиграла мадридский «Реал» в финале Кубка Испании по баскетболу. Встреча началась с преимущества каталонского клуба — «сине-гранатовые» выиграли первый игровой отрезок с разницей «+4», однако упустили это преимущество уже во второй десятиминутке — «Реалу» удалось сравнять счёт к большому перерыву.



Третья четверть целиком и полностью осталась за мадридским клубом и перед заключительной четвертью казалось, что для «Барселоны» матч уже закончен — счёт был 60:46 в пользу «Реала». Однако в заключительной четверти каталонцам удался отличный рывок и они смогли сравнять счёт на последних секундах, переведя встречу в овертайм.



В овертайме команды показали абсолютно равную игру, однако в концовке немного сильнее оказалась «Барселона», оформившая победу над «Реалом» со счётом 94:93 ОТ.