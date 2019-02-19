Королёв: в России родители не отдают детей в баскетбол из-за засилья легионеров

Бывший форвард «Лос-Анджелес Клипперс» и сборной России Ярослав Королёв поделился мнением о проблемах отечественного баскетбола.

«Слежу за российским баскетболом и даже вижу путь, как можно исправить положение. Идея эта не новая, но всё же очень актуальная. Российских игроков в отечественных топ-клубах должно быть больше, чтобы они могли себя реализовывать. Самый яркий пример — футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао. В составе этой команды имеют право играть только игроки, родившиеся на территории Страны Басков. Если ты родился в Мадриде, то, пожалуйста, играй в «Реале» или в «Атлетико». Если бы я родился на севере Испании, то болел бы именно за «Атлетик», за свой город, за своих друзей. А когда написано «Центральный спортивный клуб армии», а на деле…

В России мало игроков высокого уровня? Это так только кажется, они есть, их надо развивать. Я ни в коем случае не против иностранцев, но давайте вспомним недалёкое прошлое. ЦСКА играл в 1990-е с двумя иностранцами, и команда была очень сильная. «Динамо» играло без иностранцев и показывало отличные результаты. Затем людям захотелось чего-то большего, и начали появляться легионеры. Сейчас просто засилье легионеров, и это, кстати, одна из причин, по которой родители не отдают детей в баскетбол.

Посмотрите на ту же Испанию. В высшей лиге там играет 18 команд. На 40-миллионную Испанию есть игроков на 18 сильных команд, а у нас, оказывается, нет. В Суперлиге-1 15 клубов. А в Единой лиге всего девять российских команд. Немного странно, не правда ли?» — приводят слова Королёва «Известия».