Брайант проведёт жеребьёвку ЧМ-2019

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант проведёт жеребьёвку чемпионата мира по баскетболу 2019 года, сообщает пресс-служба ФИБА.

Впервые жеребьёвка пройдёт в присутствии зрителей. Она состоится 16 марта в Шэньчжэне (Китай). На мероприятии выступит известный американский певец Джейсон Деруло.

Среди множества звёзд и почётных гостей жеребьёвки будет бывший китайский центровой «Хьюстон Рокетс» Яо Мин.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.

Сборная России ещё не вышла на предстоящее мировое первенство. В двух последних матчах квалификации подопечные Сергея Базаревича 21 февраля сыграют на выезде с командой Болгарии, а 24 февраля дома встретятся с Финляндией.