Лиходей: в Польше соперники за мной следят, много «бьют» и сломали нос

Форвард польского «Анвила» Валерий Лиходей рассказал о неприятной стороне роли лидера команды.



«В лидерстве есть не только плюсы, но, к сожалению, и минусы. Соперники пристально за мной следят, много «бьют», уже три раза в этом году накладывали швы, и был сломан нос. Если говорить про чемпионат Польши, то мне тут нравится. Понятно, что это не Евролига, но здесь всегда полные трибуны, и люди ходят болеть за своих. Перед играми анонсы по ТВ и радио, часто слышу о нашей команде. В нашем зале 4,5 тыс. мест, на них продано больше 3 тыс. годовых абонементов. Это впечатляет. Попасть на баскетбол во Влоцлавеке – очень престижно», – цитируют Лиходея «Известия».



В нынешнем сезоне форвард является лучшим в команде по рейтингу эффективности и в Лиге чемпионов ФИБА, и в чемпионате Польши.