Шакил О'Нил: Энтони Дэвис оказался в незавидном положении

Бывшая звезда НБА Шакил О'Нил считает, что требование обмена мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса и последовавшие за этим события негативно отразились на популярности игрока.



«Думаю, «Нью-Орлеану» нужно обменять Дэвиса в предстоящее межсезонье. И лучше бы сделать это без такой шумихи, как была сейчас. Потому что в результате этого Энтони оказался в незавидном положении. Ни один игрок не хочет, чтобы болельщики думали, что ему наплевать на команду», – приводит слова О'Нила New York Times.



О желании Дэвиса покинуть «Нью-Орлеан» публично объявил его агент Рич Пол. Однако, несмотря на все его усилия организовать сделку с «Лос-Анджелес Лейкерс», форвард останется в «Пеликанс» до конца текущего сезона.