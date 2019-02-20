Эмбиид пропустит одну неделю из-за болей в левом колене

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит одну неделю из-за травмы левого колена, сообщает The Athletic.



По информаци и источника, обследование с помощью МРТ не выявило у спортсмена серьёзных повреждений, однако игрока беспокоят боли в левом колене и он пропустит как минимум одну неделю в качестве меры предосторожности.



В нынешнем сезоне Джоэл Эмбиид принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в среднем за игру набирая 27,3 очка, совершая 13,5 подбора и отдавая 3,5 результативной передачи за 3 минуты и 44 секунды игрового времени.

«Филадельфия Сиксерс» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 37 побед в 58 встречах.