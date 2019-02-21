Воронцевич: даже не с оптимальным составом сборная Россия должна выйти на ЧМ

Форвард сборной России Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от двух последних матчей отборочного этапа Кубка мира.

Национальная команда России сегодня, 21 февраля, сыграет на выезде со сборной Болгарии, а 24 февраля дома встретится с Финляндией.

«Понятно, что состав не оптимальный, но даже с такими потерями мы должны добиться поставленной цели и обеспечить себе участие в чемпионате мира. Все ребята, которые смогли приехать в сборную, настроены очень решительно. При этом в обоих матчах будет нелегко, хотя и наши соперники, скорее всего, тоже не смогут рассчитывать на многих своих лидеров», — приводят слова Воронцевича «Известия».

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.