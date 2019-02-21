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Воронцевич: даже не с оптимальным составом сборная Россия должна выйти на ЧМ

Воронцевич: даже не с оптимальным составом сборная Россия должна выйти на ЧМ
Баскетбол / Сборные

Форвард сборной России Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от двух последних матчей отборочного этапа Кубка мира.

Национальная команда России сегодня, 21 февраля, сыграет на выезде со сборной Болгарии, а 24 февраля дома встретится с Финляндией.

«Понятно, что состав не оптимальный, но даже с такими потерями мы должны добиться поставленной цели и обеспечить себе участие в чемпионате мира. Все ребята, которые смогли приехать в сборную, настроены очень решительно. При этом в обоих матчах будет нелегко, хотя и наши соперники, скорее всего, тоже не смогут рассчитывать на многих своих лидеров», — приводят слова Воронцевича «Известия».

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.

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