Ивлев: сборная Болгарии не такая сильная, но ей нечего терять

Центровой сборной России по баскетболу Владимир Ивлев поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с командой Болгарии в рамках квалификации Кубка мира—2019.

«Соперник не такой сильный, но ему нечего терять. Болгары физически мощные, всё время идут в контакт. Не боятся брать ответственность за броски. Играют раскованно, чувствуют уверенность в своих силах. Такой соперник может доставить немало проблем, особенно на своей площадке. Мы будем играть в усечённом составе: много травмированных, кого-то клубы не отпустили из-за игр в Евролиге. Но матч очень важен в турнирном плане. При определённом раскладе победа над Болгарией может досрочно вывести нас на Кубок мира. Хотелось бы решить турнирную задачу как можно раньше.

Моя форма? Хотелось бы, чтобы она была лучше. Но тут далеко не всё зависит от меня: всегда хочется играть много, однако не всегда это реально. У нас в «Локомотиве» очень большая конкуренция на моей позиции. Скоро выздоровеет Джамел Маклин — с ним у нас в клубе будет шесть «больших», в том числе — четыре центровых. Я выхожу в стартовой пятёрке, но порой этим и ограничивается — а игровое время не всегда зависит от того, как удачно ты вышел на первые минуты. В любом случае, приезжая в сборную, всегда стараюсь показывать свой максимум. Надеюсь, смогу приносить пользу команде», — сказал Ивлев пресс-службе РФБ.