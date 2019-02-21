Куртинайтис: дома «Панатинаикос» играет с двойной энергией

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с греческим «Панатинаикосом».



«Дома «Панатинаикос» играет с двойной энергией. Это быстрая и бегущая команда, против которой нам удобнее поставить позиционную игру. Если мы сдержим их быстрые отрывы и ранее нападение, тогда будет полегче. С другой стороны, победа нужна и сопернику, хотя у них тоже есть проблемы с составом. В Афинах всегда тяжело играть, но опыт победы на их площадке у нас имеется.



Перед матчем шансы всегда равны, и для нас желательно контролировать эту игру и проявить дисциплину. Я больше беспокоюсь за свою команду, чем за соперника, потому что несколько последних матчей показали, что в сложных моментах мы можем терять контроль и торопимся, чтобы быстрее отыграться. Нам нужно избегать этого», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.