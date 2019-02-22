Кантер — о дебюте за «Портленд»: могу привыкнуть к победам

Вчера, 21 февраля, в регулярном чемпионате НБА состоялся поединок «Бруклин Нетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в нём одержала команда из Орегона — 113:99. В этой встрече за «Портленд» дебютировал центровой Энес Кантер. За 19 минут на паркете турецкий баскетболист набрал 18 очков и собрал 9 подборов.

После завершения матча игрок написал на своей странице в «Твиттере» следующий текст:

«Так вот какие чувства испытываешь, когда побеждаешь. Могу привыкнуть к этому».

Энес Кантер начинал сезон в составе «Нью-Йорк Никс», который является одним из главных аутсайдеров лиги. Очевидно, что именно это центровой и имел в виду. Напомним, что команда из Нью-Йорка отчислила Кантера в ходе чемпионата, мотивируя это желанием дать больше игрового времени молодым исполнителям.