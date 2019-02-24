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Дабл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»

Дабл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил со счётом 128:115 (42:35, 27:22, 31:27, 28:31).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Брэндон Ингрэм, который набрал 29 очков. В активе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 27 очков, 12 передач, 7 подборов, 4 перехвата и 1 блокшот.

Дабл-даблом в составе победителей отметился Шейк Диалло (18 очков, 10 подборов). 27 очков набрал разыгрывающий «Пеликанс» Джру Холидей, 24 — у Джулиуса Рэндла.

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» дома уступил «Бруклин Нетс» — 115:117 (20:34, 30:29, 34:27, 31:27).

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
128 : 115
(42:35, 27:22, 31:27, 28:31)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 27, Рэндл - 24, Диалло - 18, Кларк - 17, Пэйтон - 14, Уильямс - 11, Окафор - 10, Джексон - 5, Джонсон - 2, Фрейзер, Смит, Миллер, Хилл
Лос-Анджелес Лейкерс: Ингрэм - 29, Джеймс - 27, Кузма - 16, Макги - 10, Баллок - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Рондо - 7, Стивенсон - 4, Вагнер - 4, Харт - 2, Карузо, Чендлер, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
115 : 117
(20:34, 30:29, 34:27, 31:27)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 32, Паркер - 21, Батюм - 14, Зеллер - 13, Уильямс - 11, Кидд-Гилкрист - 9, Бийомбо - 6, Бриджес - 4, Лэмб - 4, Монк - 1, Мэк, Эрнангомес, Камински
Бруклин Нетс: Расселл - 40, Харрис - 19, Аллен - 11, Кэрролл - 10, Напьер - 10, Дэвис - 7, Грэм - 7, ЛеВерт - 6, Куруч - 4, Краббе - 3, Дадли, Холлис-Джефферсон
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