Дабл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил со счётом 128:115 (42:35, 27:22, 31:27, 28:31).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Брэндон Ингрэм, который набрал 29 очков. В активе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 27 очков, 12 передач, 7 подборов, 4 перехвата и 1 блокшот.

Дабл-даблом в составе победителей отметился Шейк Диалло (18 очков, 10 подборов). 27 очков набрал разыгрывающий «Пеликанс» Джру Холидей, 24 — у Джулиуса Рэндла.

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» дома уступил «Бруклин Нетс» — 115:117 (20:34, 30:29, 34:27, 31:27).