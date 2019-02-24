«Голден Стэйт» дома уступил «Хьюстону», «Милуоки» уверенно обыграл «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и уступил со счётом 112:118 (20:35, 34:26, 32:31, 26:26).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, набравший 29 очков. В составе победителей дабл-даблами отметились: Крис Пол (23 очка, 17 передач), Кеннет Фарид (20 очков, 10 подборов) и Пи-Джей Такер (18 очков, 10 подборов).

В параллельной встрече «Милуоки Бакс» дома уверенно обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 140:128 (35:32, 34:38, 38:39, 33:19). Для «Бакс» эта победа стала четвёртой кряду. В активе лидера хозяев Янниса Адетокунбо 27 очков, 10 подборов, 7 передач, 2 блокшота и 1 перехват.