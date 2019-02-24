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«Голден Стэйт» дома уступил «Хьюстону», «Милуоки» уверенно обыграл «Миннесоту»

«Голден Стэйт» дома уступил «Хьюстону», «Милуоки» уверенно обыграл «Миннесоту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и уступил со счётом 112:118 (20:35, 34:26, 32:31, 26:26).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, набравший 29 очков. В составе победителей дабл-даблами отметились: Крис Пол (23 очка, 17 передач), Кеннет Фарид (20 очков, 10 подборов) и Пи-Джей Такер (18 очков, 10 подборов).

В параллельной встрече «Милуоки Бакс» дома уверенно обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 140:128 (35:32, 34:38, 38:39, 33:19). Для «Бакс» эта победа стала четвёртой кряду. В активе лидера хозяев Янниса Адетокунбо 27 очков, 10 подборов, 7 передач, 2 блокшота и 1 перехват.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
112 : 118
(20:35, 34:26, 32:31, 26:26)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 29, Карри - 25, Томпсон - 20, Казинс - 13, Игуодала - 8, Белл - 6, Грин - 4, Йеребко - 3, Луни - 2, Ливингстон - 2, Кук, Эванс, Маккинни
Хьюстон Рокетс: Гордон - 25, Пол - 23, Фарид - 20, Такер - 18, Грин - 10, Капела - 8, Илариу - 8, Риверс - 6, Кларк, Джонс, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
140 : 128
(35:32, 34:38, 38:39, 33:19)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Милуоки Бакс: Миддлтон - 28, Адетокунбо - 27, Лопес - 19, Миротич - 17, Бледсо - 16, Брогдон - 16, Ильясова - 13, Браун - 4, Хилл, Уилсон, Снелл, Коннотон, Вуд
Миннесота Тимбервулвз: Роуз - 23, Гибсон - 20, Уиггинс - 18, Толливер - 17, Окоги - 14, Денг - 10, Джонс - 9, Бэйтс-Диоп - 8, Шарич - 7, Тиг - 2, Бэйлесс
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