Йоэсаар покинул «Калев»

Эстонский защитник Янари Йоэсаар покинул таллинский «Калев», сообщает Sportando. Баскетболист перешёл в чемпионат Испании, где будет выступать в составе «Иберостар Тенерифе». «Калев» получил за игрока денежную компенсацию.

Йоэсаар являлся одним из лидеров эстонского коллектива. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ он за 25 минут на площадке набирал 8,9 очка, совершал 5,8 подбора, отдавал 1,2 результативные передачи и совершал 1,2 перехвата в среднем. В чемпионате Эстонии его статистика составляла 11,2 очка и 4,7 подбора в среднем.

Напомним, не так давно Йоэсаар принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Янари был призван заменить Джалена Рейнольдса. Также он принял участие в конкурсе данков.