Центровой ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой стал отцом. Возлюбленная армейца Николь подарила баскетболисту сына Трея, рост новорожденного 52 см, вес 3400 г. Об этом сообщил официальный сайт московской команды.



Напомним, что Джоэл Боломбой пропустил матч национальной сборной с командой Финляндии в рамках квалификации Кубка мира-2019 из-за того, что его жена находилась в роддоме и он отправился в Москву, чтобы находиться рядом с ней во время рождения ребёнка.



Напомним, что, несмотря на отсутствие Боломбоя, сборной России удалось победить команду Финляндии и отобраться на Кубок мира 2019 года, который пройдёт в Китае. ЦСКА свой следующий матч проведёт 1 марта 2019 года против греческого «Олимпиакоса» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.