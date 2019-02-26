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«Голден Стэйт» в гостях уверенно обыграл «Шарлотт»

«Голден Стэйт» в гостях уверенно обыграл «Шарлотт»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Шарлотт Хорнетс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 110:121 (30:34, 30:34, 28:30, 22:23). Для «Хорнетс» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Дабл-даблами в составе победителей отметились: Демаркус Казинс (24 очка, 11 подборов) и Дрэймонд Грин (14 очков, 10 передач). 26 очков набрал Клэй Томпсон, 20 — у Кевина Дюранта. В активе Стивена Карри 16 очков, 6 передач, 5 подборов и 4 перехвата.

В составе «Хорнетс» самым результативным стал центровой Коди Зеллер, который набрал 28 очков. На счету разыгрывающего гостей Кембы Уокера 23 очка и 5 потерь.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
110 : 121
(30:34, 30:34, 28:30, 22:23)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Шарлотт Хорнетс: Зеллер - 28, Уокер - 23, Лэмб - 16, Батюм - 14, Уильямс - 11, Бриджес - 7, Кидд-Гилкрист - 6, Бийомбо - 3, Паркер - 2, Монк, Мэк, Эрнангомес, Камински
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 26, Казинс - 24, Дюрант - 20, Карри - 16, Грин - 14, Луни - 6, Ливингстон - 6, Маккинни - 5, Игуодала - 4, Ли, Кук, Йеребко
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