Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Клипперс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и победил со счётом 121:112 (29:22, 34:35, 28:31, 30:24). Для «Маверикс» это поражение стало пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Клипперс» Монтрезл Харрелл, на счету которого 32 очка. Дабл-даблом из 21 очка и 10 передач отметился защитник Лу Уильямс. 20 очков набрал Данило Галлинари. В активе Патрика Беверли 17 очков, 9 передач и 8 подборов.

Самым результативным в составе «Далласа» стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 28 очков, 10 подборов и 10 передач. 24 очка набрал Дуайт Пауэлл, 20 — у Тима Хардуэя-младшего.