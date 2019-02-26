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Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Клипперс»

Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Клипперс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и победил со счётом 121:112 (29:22, 34:35, 28:31, 30:24). Для «Маверикс» это поражение стало пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Клипперс» Монтрезл Харрелл, на счету которого 32 очка. Дабл-даблом из 21 очка и 10 передач отметился защитник Лу Уильямс. 20 очков набрал Данило Галлинари. В активе Патрика Беверли 17 очков, 9 передач и 8 подборов.

Самым результативным в составе «Далласа» стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 28 очков, 10 подборов и 10 передач. 24 очка набрал Дуайт Пауэлл, 20 — у Тима Хардуэя-младшего.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
121 : 112
(29:22, 34:35, 28:31, 30:24)
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 32, Л. Уильямс - 21, Галлинари - 20, Беверли - 17, Грин - 11, Зубац - 7, Шамет - 6, Темпл - 4, Уоллес - 3, Торнвелл, Жильжо-Александер, Робинсон, Мотли
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Пауэлл - 24, Хардуэй-младший - 20, Новицки - 12, Клебер - 10, Брансон - 8, Харрис - 6, Финни-Смит - 4, Ли, Бёрк, Джексон, Брокхофф, Межри
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