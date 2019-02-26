Абдул-Джаббар продаёт свои чемпионские перстни ради благотворительности

Член баскетбольного Зала славы Карим Абдул-Джаббар продаёт с аукциона свои награды, чтобы вырученные средства направить на благотворительность.

Абдул-Джаббар выставил на продажу свои чемпионские перстни, индивидуальные призы, игровые формы и другие архивные вещи.

Напомним, что Карим является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА (38 387). Также он больше, чем кто-либо, был признан самым ценным игроком НБА (6 раз). Больше всех принимал участие в Матчах всех звёзд (19 раз), 15 раз включался в символическую сборную всех звёзд и 11 раз — в символическую сборную защиты.

Кроме того Абдул-Джаббар шесть раз выигрывал титул чемпиона НБА и дважды признавался самым ценным игроком финала. В 1995 году был введён в баскетбольный Зал славы, а в 1996 году включён в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации.