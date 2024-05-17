Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

DraftExpress поместил Бронни Джеймса на 54-е место в новом мок-драфте

DraftExpress поместил Бронни Джеймса на 54-е место в новом мок-драфте
Аудио-версия:
Комментарии

Один из авторов портала DraftExpress рассказал, на каком месте расположился Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в обновлённом мок-драфте, а также о позитивных качествах юного игрока.

«Это была позитивная неделя в Чикаго для Бронни. Он переместился на 54-е место в нашем мок-драфте, а ранее он занимал место ближе к 100-му.

Мы разговаривали с представителями разных команд НБА, они убеждены, что он доказал, что является игроком уровня НБА. Он не просто сын Леброна, к которому приставлены камеры, он хороший шутер, обладает атлетизмом. В первом матче драфт-комбайна он смотрелся плохо, но во втором — он был хорош и помог своей команде победить. Людям нравится его подход к игре, его энтузиазм», — заявил журналист на шоу NBA Today.

Материалы по теме
Бронни Джеймс: я буду выбран на драфте из-за моих качеств, а не из-за моего отца
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android