«Оклахома» без Джорджа проиграла «Филадельфии»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете уступил «Филадельфии Сиксерс» — 104:108. Гости выиграли лишь первую четверть (37:26), но взяли верх.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Тобиас Харрис, набравший 32 очка (5 из 7 из-за дуги). Бен Симмонс оформил трипл-дабл из 11 баллов, 13 подборов и 11 результативных передач. 20 баллов на счету Джими Батлера. Джоэл Эмбиид не принимал участия в матче из-за травмы.

В составе «Тандер» трипл-дабл из 23 очков, 11 подборов и 11 передач оформил Расселл Уэстбрук. Также 23 балла на счету Джереми Гранта. В активе Стивена Адамса дабл-дабл из 11 очков и 14 подборов. Пол Джордж не принимал участия во встрече.

«Оклахома» (38-23) потерпела три поражения кряду. У «Филадельфии» (40-22) четыре победы в пяти матчах.