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24 очка Митчелла помогли «Юте» победить «Денвер»

24 очка Митчелла помогли «Юте» победить «Денвер»
Баскетбол / НБА

«Юта Джаз» на выезде победил «Денвер Наггетс» со счётом 111:104 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Ключевой во встрече стала вторая четверть, которую гости выиграли 33:15. «Денвер» был сильнее в борьбе за подборы 55-45 и набрал из трёхсекундной 56 очков, пропустив 36, но при этом реализовал только 7 из 25 трёхочковых против 16 из 43 у соперника.

Самым результативным игроком встречи с 24 очками стал атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл. У проигравших отличились разыгрывающий Джамал Маррей и атакующий защитник Уилл Бартон, набравшие по 21 очку.

Теперь «Джаз» занимают в Западной конференции 6-е место с соотношением побед и поражений 35-26, а «Наггетс» – 2-е (42-19).

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2019, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
104 : 111
(22:19, 15:33, 33:29, 34:30)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Бартон - 21, Маррей - 21, Йокич - 16, Миллсэп - 15, Пламли - 11, Харрис - 8, Бисли - 6, Томас - 4, Моррис - 2, Крэйг, Вандербилт, Лайдон, Эрнангомес
Юта Джаз: Митчелл - 24, Корвер - 22, Гобер - 16, Инглс - 15, Фэйворс - 15, Сефолоша - 9, Краудер - 6, О'Нил - 4, Аллен, Митру-Лонг, Ньянг, Юдо
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