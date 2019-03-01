24 очка Митчелла помогли «Юте» победить «Денвер»

«Юта Джаз» на выезде победил «Денвер Наггетс» со счётом 111:104 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Ключевой во встрече стала вторая четверть, которую гости выиграли 33:15. «Денвер» был сильнее в борьбе за подборы 55-45 и набрал из трёхсекундной 56 очков, пропустив 36, но при этом реализовал только 7 из 25 трёхочковых против 16 из 43 у соперника.



Самым результативным игроком встречи с 24 очками стал атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл. У проигравших отличились разыгрывающий Джамал Маррей и атакующий защитник Уилл Бартон, набравшие по 21 очку.



Теперь «Джаз» занимают в Западной конференции 6-е место с соотношением побед и поражений 35-26, а «Наггетс» – 2-е (42-19).