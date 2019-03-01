Виртуозный дриблинг Криса Пола – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные данки центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и его партнёра по команде мощного форварда Деррика Фэйворса, эффектные блок-шоты сзади центрового «Орландо Мэджик» Кема Бёрча и атакующего защитника «Денвер Наггетс» Уилла Бартона, затяжной полёт под кольцом лёгкого форварда «Индианы Пэйсерс» Бояна Богдановича, шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Майами Хит» Дуэйна Уэйда и Бэма Адебайо, роскошный проход разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Коллина Секстона, а также виртуозный дриблинг разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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