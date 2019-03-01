Евгений Пашутин: Ньюбиллу удалось хорошо вписаться в игровую модель «Автодора»

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего выездном матче Единой лиги ВТБ с «Пармой».



«Знаем, что непосредственно перед матчем с нами «Парма» рассталась с Хамфри и Джастисом. Однако несмотря на последние изменения в составе, она была и остается крепкой, неуступчивой командой с характером. Особенно на своей площадке пермяки традиционно действуют очень агрессивно. Из легионеров заметно выделяются Браун, Келли, Жукаускас и Блумс. Им здорово помогают россияне Жмако, Винник, Буланов и Платунов, ставший MVP победного для «Пармы» «Финала Четырех» Кубка России. Нам следует быть готовыми к жесткому, контактному баскетболу, контролировать подбор и их снайперов, осуществлять переход после качественной защиты и играть на победу.

Наш американский новичок Ди Джей Ньюбилл – агрессивный, скоростной баскетболист, выступающий на позициях второго и первого номеров. Он обладает хорошим броском и видением площадки, агрессивен в проходах. Ньюбилл добавит нам скорости и поможет контролировать мяч на периметре. Несмотря на то, что американский защитник успел провести с нами всего две тренировки, ему удалось хорошо вписаться в коллектив и в нашу игровую модель. Очень рассчитываем, что Ди Джей начнет столь же удачно проявлять себя с первых же официальных матчей», — цитирует Пашутина пресс-служба Автодора.