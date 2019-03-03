Дабл-дабл Драммонда помог «Детройту» обыграть «Кливленд» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Детройт Пистонс» и уступил с разгромным счётом 93:129 (23:42, 15:29, 34:29, 21:29). «Пистонс» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Детройта» Люк Кеннард, на счету которого 26 очков. Дабл-даблом из 13 очков и 10 подборов отметился центровой Андре Драммонд. 24 очка набрал Реджи Джексон. Близок к трипл-даблу был Блэйк Гриффин, в активе которого 14 очков, 9 передач и 7 подборов.

В составе «Кавальерс» самым результативным стал разыгрывающий Коллин Секстон, набравший 16 очков.