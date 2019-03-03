«Филадельфия» уступила «Голден Стэйт», несмотря на трипл-дабл Симмонса

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 117:120 (32:31, 35:24, 23:38, 27:27).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, на счету которого 34 очка. 28 очков набрал Стивен Карри, 25 — у Демаркуса Казинса. В составе «Сиксерс» трипл-дабл оформил Бен Симмонс (25 очков, 15 подборов, 11 передач).

В параллельной встрече «Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Оклахома-Сити Тандер» — 116:102 (38:25, 34:38, 20:15, 24:24). Для «Оклахомы» это поражение стало четвёртым кряду.

Ещё в одном матче «Мемфис Гриззлиз» в гостях разгромил «Даллас Маверикс» со счётом 111:81 (33:21, 29:28, 28:18, 21:14).