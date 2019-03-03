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«Филадельфия» уступила «Голден Стэйт», несмотря на трипл-дабл Симмонса

«Филадельфия» уступила «Голден Стэйт», несмотря на трипл-дабл Симмонса
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил со счётом 117:120 (32:31, 35:24, 23:38, 27:27).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, на счету которого 34 очка. 28 очков набрал Стивен Карри, 25 — у Демаркуса Казинса. В составе «Сиксерс» трипл-дабл оформил Бен Симмонс (25 очков, 15 подборов, 11 передач).

В параллельной встрече «Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Оклахома-Сити Тандер» — 116:102 (38:25, 34:38, 20:15, 24:24). Для «Оклахомы» это поражение стало четвёртым кряду.

Ещё в одном матче «Мемфис Гриззлиз» в гостях разгромил «Даллас Маверикс» со счётом 111:81 (33:21, 29:28, 28:18, 21:14).

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
117 : 120
(32:31, 35:24, 23:38, 27:27)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 25, Скотт - 22, Батлер - 21, Харрис - 20, Болден - 12, Макконнел - 10, Редик - 6, Паттон, Джонсон, Эннис, Марьянович
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 34, Карри - 28, Казинс - 25, Ли - 12, Игуодала - 6, Грин - 6, Белл - 3, Кук - 3, Ливингстон - 3, Луни, Томпсон, Йеребко, Маккинни
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
116 : 102
(38:25, 34:38, 20:15, 24:24)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 27, Гэй - 22, Дерозан - 18, Форбс - 16, Уайт - 14, Дав. Бертанс - 7, Пёлтль - 5, Белинелли - 4, Миллз - 2, Каннингем - 1, Уокер, Пондекстер, Ойбанкс
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 19, Шрёдер - 18, Адамс - 17, Фелтон - 13, Грант - 12, Моррис - 10, Фергюсон - 7, Ноэль - 2, Надер - 2, Бертон - 2, Диалло, Джордж, Паттерсон
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
81 : 111
(21:33, 28:29, 18:28, 14:21)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Дончич - 22, Пауэлл - 13, Хардуэй-младший - 10, Финни-Смит - 8, Новицки - 7, Бёрк - 4, Джексон - 4, Харрис - 3, Ли - 2, Брансон - 2, Клебер - 2, Брокхофф - 2, Межри - 2
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 20, Брэдли - 15, Картер - 15, Майлз - 12, Конли - 12, Ноа - 12, Кабокло - 9, Рэбб - 6, Парсонс - 5, Райт - 4, Дорси - 1, Холидэй
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