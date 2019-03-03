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Питино: то, как играют в Евролиге, ближе к тому, что люди называют баскетболом

Питино: то, как играют в Евролиге, ближе к тому, что люди называют баскетболом
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Панатинаикоса» Рик Питино, ранее работавший в NCAA и НБА, сравнил европейский и американский стили баскетбола.

«То, как играют в Евролиге, ближе к тому, что люди называют баскетболом. К тому, какой мы привыкли видеть эту игру с детства. В Евролиге действуют в более силовой манере, чем в НБА.

В Европе мне приходится тренировать по-другому. И то, что происходит вокруг баскетбола в Европе, отличается от того, что происходит в США. Только здесь я узнал, что такое по-настоящему принципиальное противостояние болельщиков разных команд. В Америке ничего такого нет.

Сейчас я должен ненавидеть «Олимпиакос», поскольку победа над ними – самое важное для «Панатинаикоса», – приводит слова Питино La Provincia.

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