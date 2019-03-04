«Вашингтон» победил «Миннесоту», «Оклахома» вырвала победу у «Мемфиса»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» (26-37) одержал домашнюю победу над «Миннесотой Тимбервувз» (29-34) — 135:121.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. 18 баллов на счету Деррика Роуза. У «волшебников» дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов в активе Бобби Портиса. По 22 балла набрали Брэдли Бил и Джабари Паркер.

В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» (39-24) дома вырвал победу у «Мемфис Гриззлиз» (25-40) — 99:95. Заключительную четверть хозяева выиграли со счётом 32:20. «Тандер» прервали серию из четырёх поражений.

В составе победителей 22 очка набрал Расселл Уэстбрук. Дабл-даблами отметились Стивен Адамс (13 баллов и 22 подбора) и Деннис Шрёдер (17 баллов и 12 подборов). У «Мемфиса» 27 очков на счету Эйвери Брэдли.