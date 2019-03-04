Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Лыжные гонки. 5 км. Женщины
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Вашингтон» победил «Миннесоту», «Оклахома» вырвала победу у «Мемфиса»

«Вашингтон» победил «Миннесоту», «Оклахома» вырвала победу у «Мемфиса»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» (26-37) одержал домашнюю победу над «Миннесотой Тимбервувз» (29-34) — 135:121.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. 18 баллов на счету Деррика Роуза. У «волшебников» дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов в активе Бобби Портиса. По 22 балла набрали Брэдли Бил и Джабари Паркер.

В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» (39-24) дома вырвал победу у «Мемфис Гриззлиз» (25-40) — 99:95. Заключительную четверть хозяева выиграли со счётом 32:20. «Тандер» прервали серию из четырёх поражений.

В составе победителей 22 очка набрал Расселл Уэстбрук. Дабл-даблами отметились Стивен Адамс (13 баллов и 22 подбора) и Деннис Шрёдер (17 баллов и 12 подборов). У «Мемфиса» 27 очков на счету Эйвери Брэдли.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2019, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
135 : 121
(40:36, 22:28, 35:23, 38:34)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Вашингтон Уизардс: Портис - 26, Бил - 22, Паркер - 22, Ариза - 16, Саторански - 14, Грин - 13, Деккер - 11, Брайант - 9, Браун - 2, Джонсон, Рэндл, Маинми
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Роуз - 18, Уиггинс - 14, Гибсон - 14, Шарич - 13, Тиг - 10, Бэйтс-Диоп - 8, Толливер - 6, Джонс - 4, Дьенг - 2, Рейнольдс - 2, Окоги - 2, Бэйлесс
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2019, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент