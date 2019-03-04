Харден: «Хьюстон» нашёл свой ритм в самое подходящее время

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» остался очень доволен формой, которую набрала команда в последнее время.



«Так здорово наконец играть в полном составе и найти свой ритм. Сейчас самое подходящее время для этого. Раньше у нас не было возможности давить, давить и давить на соперников. Сейчас пробил этот час, и мы сможем поймать волну перед плей-офф.



Мы находим свой ритм. По ходу сезона у нас было много травм, много спадов. Но теперь все здоровы, мы побеждаем и каждый знает свой роль. Мы работаем в защите, страхуем друг друга, подсказываем. В этом секрет успеха», – цитирует Хардена ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Хьюстона» со счётом 115:104.

42 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Бостон» в гостях