42 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Бостон» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и уступил со счётом 104:115 (23:33, 20:32, 35:35, 26:15). Для «Рокетс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал лидер «Хьюстона» Джеймс Харден, который набрал 42 очка, реализовав шесть трёхочковых бросков из 18. Дабл-дабл из 15 очков и 12 передачи оформил разыгрывающий Крис Пол. На счету защитника гостей Эрика Гордона 32 очка.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Кайри Ирвинг, в активе которого 24 очка, 9 подборов, 6 передач и 4 потери. 19 очков набрал центровой Эл Хорфорд, 18 — у Маркуса Смарта.