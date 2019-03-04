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42 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Бостон» в гостях

42 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Бостон» в гостях
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и уступил со счётом 104:115 (23:33, 20:32, 35:35, 26:15). Для «Рокетс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал лидер «Хьюстона» Джеймс Харден, который набрал 42 очка, реализовав шесть трёхочковых бросков из 18. Дабл-дабл из 15 очков и 12 передачи оформил разыгрывающий Крис Пол. На счету защитника гостей Эрика Гордона 32 очка.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Кайри Ирвинг, в активе которого 24 очка, 9 подборов, 6 передач и 4 потери. 19 очков набрал центровой Эл Хорфорд, 18 — у Маркуса Смарта.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
104 : 115
(23:33, 20:32, 35:35, 26:15)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бостон Селтикс: Ирвинг - 24, Хорфорд - 19, Смарт - 18, Браун - 15, Тейтум - 12, Хэйворд - 6, Розир - 4, Бэйнс - 4, Тайс - 2, Уонамэйкер, Моррис, Оджелей, Уильямс
Хьюстон Рокетс: Харден - 42, Гордон - 32, Пол - 15, Такер - 9, Капела - 8, Риверс - 6, Илариу - 3, Шамперт, Кларк, Джонс, Эдвардс, Грин, Фарид
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