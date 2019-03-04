Лэйси: в наших головах сейчас только победа в первом матче

Американский защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Трэвор Лэйси поделился своими ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Еврокубка с казанским УНИКСом. ПО словам Лэйси, на данной стадии турнира очень важно одержать победу в первом матча. Именно на этом и сосредоточена краснодарская команда, отметил Лэйси.



«Прямо сейчас, на этой стадии, всё, что от нас зависит, это выйти на первую игру и победить. И тогда их преимущество паркета перейдёт к нам. Все площадки одинаковые. Поэтому в наших головах сейчас только победа в первом матче», — передаёт слова Трэвора Лэйси корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.



Игра УНИКС — «Локомотив-Кубань» состоится в Казани завтра, 5 марта. Начало — в 19:00.