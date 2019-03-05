Плакат Шведа и опасное падение Марковича. Лучшие фото победы «Химок»

4 марта на площадке баскетбольного центра Московской области в матче регулярного розыгрыша Единой лиги ВТБ подмосковные «Химки» в овертайме переиграли ЦСКА, итоговый счёт матча — 73:72 ОТ.

Встреча началась в равной борьбе, но чуть сильнее оказались «армейцы» — первую четверть они выиграли с преимуществом в два очка. Вторая четверть также осталась за ЦСКА — к большому перерыву их преимущество составило три очка.



Однако уже в третьей четверти «Химкам» удалось переломить ход игры, не только отыграв отставание, но и выйдя вперёд на шесть очков. Заключительный игровой отрезок остался за ЦСКА, и «армейцы» перевели игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке чуть сильнее оказались хозяева, итоговый счёт матча — 73:72 ОТ.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 37 очков. В составе ЦСКА дабл-даблом отметился Уилл Клайберн — на его счету 17 очков и 16 подборов.

Лучшие кадры с матча «Химки» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.