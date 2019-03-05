Богут вернётся в «Голден Стэйт»

Команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» в скором времени подпишет контракт с австралийским центровым Эндрю Богутом. Об этом сообщает ESPN.



34-летний Богут последний год провёл в составе «Сидней Кингз» в Национальной баскетбольной лиге Австралии. Недавно команда прекратила борьбу в плей-офф, и, таким образом, сезон для Эндрю был завершён. В минувшем сезоне австралийского первенства он получил титул MVP.



Богут — первый номер драфта-2005 года, где был выбран «Милуоки Бакс». Всего в НБА на его счету 13 сезонов. За это время он также защищал цвета «Голден Стэйт Уорриорз», «Кливленд Кавальерс», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2015 году Эндрю вместе с «Уорриорз» стал чемпионом НБА.



Всего в регулярных чемпионатах Богут принял участие в 695 матчах, в среднем набирая в них 9,7 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 2,2 передачи.