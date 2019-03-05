Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

32 очка Макколлума помогли УНИКСу разгромить «Локомотив-Кубань» в Еврокубке

32 очка Макколлума помогли УНИКСу разгромить «Локомотив-Кубань» в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок

В Казани завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф, в котором местный УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева уверенно начали встречу и выиграли первую четверть с разницей в 4 очка — 18:14. К большому перерыву краснодарцы попытались немного исправить положение и сократили отставание до 3 очков — 38:41.

Но вторую половину УНИКС начал с рывка и к концу третьей четверти вёл в счёте с двузначным преимуществом — 66:50. В заключительном игровом отрезке подопечные Прифтиса продолжали контролировать происходящее на паркете и одержали крупную победу — 86:66.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 32 очка, у «Локомотива-Кубань» 17 очков набрал Дмитрий Кулагин.

Еврокубок. 1/4 финала. 1-й матч
05 марта 2019, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
86 : 66
(18:14, 23:24, 25:12, 20:16)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Макколум - 32, Генри - 18, Морган - 10, Эджим - 6, Ндур - 6, Смит - 6, Колесников - 4, Понкрашов - 2, Каймакоглу - 2, Локкетт, Клименко, Кощеев
Локомотив-Кубань: Д. Кулагин - 17, Джонсон - 16, Хвостов - 7, Маклин - 6, Понитка - 6, Фридзон - 5, Лейси - 4, Райт - 3, Апич - 2, Ивлев, Ильницкий, Фалль
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент