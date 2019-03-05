32 очка Макколлума помогли УНИКСу разгромить «Локомотив-Кубань» в Еврокубке

В Казани завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф, в котором местный УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева уверенно начали встречу и выиграли первую четверть с разницей в 4 очка — 18:14. К большому перерыву краснодарцы попытались немного исправить положение и сократили отставание до 3 очков — 38:41.

Но вторую половину УНИКС начал с рывка и к концу третьей четверти вёл в счёте с двузначным преимуществом — 66:50. В заключительном игровом отрезке подопечные Прифтиса продолжали контролировать происходящее на паркете и одержали крупную победу — 86:66.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 32 очка, у «Локомотива-Кубань» 17 очков набрал Дмитрий Кулагин.