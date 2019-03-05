«Нижний Новгород» разгромил «Умана Рейер» благодаря 34 очкам Перри

«Нижний Новгород» на домашней арене добыл победу в матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов с «Умана Рейер Венеция».

Хозяева с ходу захватили преимущество и уже в первой четверти повели с разницей в пять очков — 23:18. Во второй десятиминутке нижегородцы нарастили обороты и повели с двузначным преимуществом — 45:28. После большого перерыва подопечные Лукича продолжили контролировать ситуацию на паркете и одержали победу с разгромным счётом — 95:72.

Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Кендрик Перри, собравший коллекцию из 34 очков, 6 передач, 2 подборов и 3 перехватов. 19 баллов набрал Антон Астапкович. У «Умана Рейер Венеция» 17 очков набрал Майкл Брамос, еще 13 очков записал в актив Митчелл Уотт.