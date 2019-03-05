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«Нижний Новгород» разгромил «Умана Рейер» благодаря 34 очкам Перри

«Нижний Новгород» разгромил «Умана Рейер» благодаря 34 очкам Перри
Баскетбол / Еврокубок

«Нижний Новгород» на домашней арене добыл победу в матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов с «Умана Рейер Венеция».

Хозяева с ходу захватили преимущество и уже в первой четверти повели с разницей в пять очков — 23:18. Во второй десятиминутке нижегородцы нарастили обороты и повели с двузначным преимуществом — 45:28. После большого перерыва подопечные Лукича продолжили контролировать ситуацию на паркете и одержали победу с разгромным счётом — 95:72.

Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Кендрик Перри, собравший коллекцию из 34 очков, 6 передач, 2 подборов и 3 перехватов. 19 баллов набрал Антон Астапкович. У «Умана Рейер Венеция» 17 очков набрал Майкл Брамос, еще 13 очков записал в актив Митчелл Уотт.

Лига чемпионов ФИБА. 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2019, вторник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
95 : 72
(23:18, 22:10, 26:24, 24:20)
Умана Рейер
Венеция, Италия
Нижний Новгород: Перри - 34, Астапкович - 19, Хаммер - 12, Бабурин - 11, Драгичевич - 10, Жбанов - 3, Комолов - 2, Узинский - 2, Герасимов - 2, Торопов
Умана Рейер: Брамос - 17, Уотт - 13, де Николао - 8, Видмар - 8, Тонут - 7, Хэйнс - 6, Дэй - 5, Стоун - 3, Билига - 3, Маццола - 2, Джури, Серелья
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