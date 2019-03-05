Томпсон и Луни не помогут «Голден Стэйт» в матче с «Бостоном»

Ранним утром 6 марта мск в Окленде (штат Калифорния, США) на паркете «Оракл-Арена» состоится матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс». Хозяевам в этой игре не сможет помочь атакующий защитник Клэй Томпсон и бигмен Кевин Луни, сообщает Clutch Points. Они пропустят второй кряду матч чемпионата.

Первый испытывает проблемы с коленом, а второй столкнулся с болями в бедре. Клэй Томпсон в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 61 матче, собирая в них коллекцию из 22,0 очка, 3,9 подбора и 2,3 передач. Что касается Луни, то центровой в нынешнем сезоне появлялся на паркете в 62 встречах, набирая в них 6,2 подбора, собирая 5,7 подбора и совершая 1,7 передачи в среднем.