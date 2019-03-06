Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» «+33», Хэйворд набрал 30 очков

«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» «+33», Хэйворд набрал 30 очков
Баскетбол / НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке уступил «Бостон Селтикс» со счётом 95:128 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Ключевой стала вторая четверть, которую гости выиграли со счётом 41:24. Игроки «Бостона» набрали из трёхсекундной 50 очков, пропустив 38, а также реализовали 14 из 34 трёхочковых и отдали 38 результативных передач против 8 из 35 и 26 соответственно у соперника.

Самым результативным игроком встречи с 30 очками стал лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд. У проигравших отличился разыгрывающий Стивен Карри, набравший 23 очка.

Теперь «Селтикс» занимают 5-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 39-26, а «Уорриорз» – 1-е в Западной (44-20).

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
95 : 128
(24:32, 24:41, 28:32, 19:23)
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Дюрант - 18, Казинс - 10, Кук - 9, Белл - 7, Маккинни - 7, Эванс - 6, Грин - 5, Ли - 4, Йеребко - 4, Игуодала - 2, Ливингстон
Бостон Селтикс: Хэйворд - 30, Ирвинг - 19, Браун - 18, Тейтум - 17, Моррис - 10, Розир - 9, Смарт - 9, Ябуселе - 7, Хорфорд - 5, Уонамэйкер - 2, Тайс - 2, Оджелей, Бэйнс
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент