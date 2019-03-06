«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» «+33», Хэйворд набрал 30 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке уступил «Бостон Селтикс» со счётом 95:128 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Ключевой стала вторая четверть, которую гости выиграли со счётом 41:24. Игроки «Бостона» набрали из трёхсекундной 50 очков, пропустив 38, а также реализовали 14 из 34 трёхочковых и отдали 38 результативных передач против 8 из 35 и 26 соответственно у соперника.



Самым результативным игроком встречи с 30 очками стал лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд. У проигравших отличился разыгрывающий Стивен Карри, набравший 23 очка.

Теперь «Селтикс» занимают 5-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 39-26, а «Уорриорз» – 1-е в Западной (44-20).