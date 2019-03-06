Шикарный аллей-уп Симмонс-Батлер – в видеообзоре матча «Филадельфия» – «Орландо»

«Филадельфия Сиксерс» на своей площадке принимал «Орландо Мэджик» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Филадельфия Сиксерс» Джонатона Симмонса и Джимми Батлера и аналогичная комбинация их партнёров Тобиаса Харриса и Амира Джонсона.



Матч завершился победой «Филадельфии» со счётом 114:106. Самым результативным игроком встречи с 26 очками стал атакующий защитник победителей Джей Джей Редик. У «Орландо» отличился атакующий защитник Эван Фурнье, набравший 25 очков. Теперь «Сиксерс» занимают в Восточной конференции 4-е место с соотношением побед и поражений 41-23, а «Мэджик» – 10-е (30-36).

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