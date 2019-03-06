Сокрушительные данки Таунса и Лавина – в топ-10 дня в НБА

Эффектный блок-шот двумя руками лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тэйтума Кевину Дюранту, шикарный пас за спиной его партнёра по команде защитника Маркуса Смарта, сокрушительные данки центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, атакующего защитника «Бостона» Джейлена Брауна, защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина, мощного форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Мориса Харклесса и лёгкого форварда «Индианы Пэйсерс» Бояна Богдановича, а также невероятное трёхочковое попадание разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Майка Конли оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.