«Торонто» и «Хьюстон» сыграют два предсезонных матча в Японии

НБА и японская корпорация Rakuten анонсировали проведение двух предсезонных матчей между командами «Торонто Рэпторс» и «Хьюстон Рокетс» в Японии. Об этом сообщает пресс-службу лиги.



В рамках подготовки к чемпионату-2019/20 «Торонто» и «Хьюстон» сыграют между собой два предсезонных матча, намеченные на 8 и 10 октября в Сайтаме. Они пройдут под эгидой маркетинговой инициативы лиги NBA Global Games. Для «Торонто» предстоящий матч в Японии будет первым, для «Хьюстона» — вторым.

Отметим, что с 1990 по 2003 год НБА провела 12 игр регулярного чемпионата в Сайтаме, Токио и Иокогаме. Встреча «Финикс Санз» и «Юты Джаз», прошедший 2 ноября 1990 года в Токио, стала первой игрой НБА, сыгранной за пределами Северной Америки.