Макколлум: если команда выиграла, значит и я сыграл неплохо

Баскетболист УНИКСа Эрик Макколлум прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» в первом матче четвертьфинальной серии Еврокубка (86:66).



«Прежде всего отмечу нашу игру в защите, мы пропустили всего 66 очков. И в нападении свои шансы мы использовали. Особенно нам удалась третья четверть, когда мы сделали решающий рывок 11-0. У нас получались и быстрые прорывы, и позиционное нападение. Кроме того мы ни разу не промахнулись с линии штрафных.



Если команда выиграла, значит и я сыграл неплохо. Не могу не отметить помощь товарищей по команды, всегда снабжавших меня мячом, когда я открывался. И спасибо тренерам за доверие, думаю, что оправдал его», — приводит слова Эрика Макколлума официальный сайт казанской команды.