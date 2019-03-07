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«Вашингтон» обыграл «Даллас», «Сан-Антонио» победил «Атланту»

«Вашингтон» обыграл «Даллас», «Сан-Антонио» победил «Атланту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» (27-37) на домашнем паркете взял верх над «Даллас Маверикс» (27-37) — 132:123.

В составе победителей 30 очков набрал Брэдли Бил, 22 – Тревор Ариза, 20 – Джабари Паркер. Дабл-дабл из 14 баллов и 11 результативных передач оформил Томаш Саторански. У «Далласа» дабл-даблами отметились Лука Дончич (31 очко и 11 подборов) и Дуайт Пауэлл (26 баллов и 10 подборов).

В параллельной встрече «Сан-Антонио Спёрс» (37-29) на выезде обыграл «Атланту Хоукс» (22-44) — 111:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Спёрс» Ламаркус Олдридж, набравший 32 очка. Руди Гэй оформил дабл-дабл из 12 баллов и 11 подборов. В составе «Хоукс» 22 очка на счету Трэя Янга. Джон Коллинз оформил дабл-дабл из 18 баллов и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
132 : 123
(33:43, 36:22, 30:31, 33:27)
Даллас Маверикс
Даллас
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Ариза - 22, Паркер - 20, Грин - 16, Саторански - 14, Портис - 12, Браун - 9, Брайант - 6, Деккер - 3, Джонсон, Рэндл, Маинми
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Пауэлл - 26, Джексон - 18, Хардуэй-младший - 17, Брансон - 11, Финни-Смит - 10, Харрис - 5, Ли - 3, Новицки - 2, Бёрк, Адетокунбо, Брокхофф, Межри
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
104 : 111
(23:27, 33:26, 21:27, 27:31)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Атланта Хоукс: Янг - 22, Коллинс - 18, Бэйзмор - 12, Лень - 11, Картер - 10, Принс - 9, Бембри - 8, Хаертер - 7, Пойтресс - 4, Адамс - 3, Андерсон, Джонсон
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 32, Уайт - 18, Дерозан - 14, Миллз - 12, Гэй - 12, Дав. Бертанс - 12, Форбс - 6, Белинелли - 5, Уокер, Пондекстер, Мету, Ойбанкс, Каннингем
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