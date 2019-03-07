«Вашингтон» обыграл «Даллас», «Сан-Антонио» победил «Атланту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» (27-37) на домашнем паркете взял верх над «Даллас Маверикс» (27-37) — 132:123.

В составе победителей 30 очков набрал Брэдли Бил, 22 – Тревор Ариза, 20 – Джабари Паркер. Дабл-дабл из 14 баллов и 11 результативных передач оформил Томаш Саторански. У «Далласа» дабл-даблами отметились Лука Дончич (31 очко и 11 подборов) и Дуайт Пауэлл (26 баллов и 10 подборов).

В параллельной встрече «Сан-Антонио Спёрс» (37-29) на выезде обыграл «Атланту Хоукс» (22-44) — 111:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Спёрс» Ламаркус Олдридж, набравший 32 очка. Руди Гэй оформил дабл-дабл из 12 баллов и 11 подборов. В составе «Хоукс» 22 очка на счету Трэя Янга. Джон Коллинз оформил дабл-дабл из 18 баллов и 10 подборов.