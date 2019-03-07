Фридзон: в матче с УНИКСом должны продемонстрировать характер

Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от второго матча четвертьфинальной серии Еврокубка с УНИКСом. По словам Фридзона, перед краснодарцами стоят большие задачи в турнире и они не намерены проигрывать серию, несмотря на поражение в первом матче.



«В этой игре мы должны продемонстрировать характер. Сделаем выводы из поражения в Казани и постараемся внести перелом в ход серии. УНИКС – сложный соперник с сильными исполнителями, но у «Локо» большие задачи в Еврокубке, и мы не намерены сходить с дистанции», — приводит слова Виталия Фридзона официальный сайт краснодарской команды.



Первая встреча завершилась со счётом 86:66 в пользу казанцев. Ответный матч состоится в Краснодаре 8 марта.

