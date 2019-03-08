19 очков Уилбекина принесли победу «Маккаби» в матче с «Баварией»

В Мюнхене завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Бавария» принимала «Маккаби» из Тель-Авива.

Первая половина поединка прошла в относительно равной борьбе, немного удачливее в ней были гости, минимально выигравшие обе четверти. Таким образом, после первых 20 минут матча «Маккаби» вёл со счётом 33:31. Определяющим моментом встречи стала третья десятиминутка, в которой израильтяне сумели осуществит рывок и оторваться на 11 очков — 58:47. В заключительном игровом отрезке мюнхенцы пытались наверстать упущенное, но подопечные Сферопулоса смогли удержать победу — 77:70.

Самым результативным в составе «Маккаби» стал Скотти Уилбекин, набравший 19 очков. У «Баварии»17 очков набрал Дерри Уильямс.