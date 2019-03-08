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19 очков Уилбекина принесли победу «Маккаби» в матче с «Баварией»

19 очков Уилбекина принесли победу «Маккаби» в матче с «Баварией»
Баскетбол / Евролига

В Мюнхене завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Бавария» принимала «Маккаби» из Тель-Авива.

Первая половина поединка прошла в относительно равной борьбе, немного удачливее в ней были гости, минимально выигравшие обе четверти. Таким образом, после первых 20 минут матча «Маккаби» вёл со счётом 33:31. Определяющим моментом встречи стала третья десятиминутка, в которой израильтяне сумели осуществит рывок и оторваться на 11 очков — 58:47. В заключительном игровом отрезке мюнхенцы пытались наверстать упущенное, но подопечные Сферопулоса смогли удержать победу — 77:70.

Самым результативным в составе «Маккаби» стал Скотти Уилбекин, набравший 19 очков. У «Баварии»17 очков набрал Дерри Уильямс.

Евролига. 25-й тур
07 марта 2019, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
70 : 77
(17:18, 14:15, 16:25, 23:19)
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Бавария: Деррик Уильямс - 17, Бартель - 16, Данжубич - 9, Йович - 9, Ло - 8, Радошевич - 4, Хоббс - 3, Лучич - 2, Джедович - 2, Кинг, Копонен, Амайце
Маккаби Т-А: Уилбекин - 19, Блэк - 14, Ролл - 11, ДиБартоломео - 10, Калояро - 7, Кейн - 6, О'Брайант - 4, Тайус - 4, Парго - 2, Авдия, Зусман
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