Курбанов: в игре с «Миланом» нужно использовать домашнюю арену как преимущество

Форвард баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Олимпией Милан».

«Олимпия» – очень хорошая команда, опасный соперник, один из лучших в лиге по игре в нападении. По сравнению с предыдущим матчем в их составе произошло немало изменений, но стиль игры остался прежним. Нужно позаботиться о том, чтобы хорошо сыграть в обороне, следовать своему плану и использовать домашнюю площадку как своё преимущество», — приводит слова Курбанова пресс-служба ЦСКА.

Встреча ЦСКА и «Милана» состоится сегодня, 8 марта, в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени. Отметим, что эти две команды на данный момент являются самыми результативными в нынешнем розыгрыше Евролиги.