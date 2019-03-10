Игуодала: «Голден Стэйт» в нынешнем сезоне ещё не показал свою лучшую игру

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала убеждён, что его команда способна прогрессировать. По его словам, калифорнийцы в нынешнем сезоне ещё не показывали максимум возможностей.

«Уверен, что мы можем сильно прибавить. Мы ещё не показывали игру высшего уровня, так что нам есть куда расти», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.

«Голден Стэйт Уорриорз» — действующие чемпионы НБА. В нынешнем регулярном чемпионате они провели уже 65 встреч и победили в 45 из них. Это позволяет «воинам» занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции и третье — во всей лиге. При этом в предыдущих пяти матчах команда проиграла трижды. В прошлой игре подопечные Керра разгромили ближайшего преследователя — «Денвер Наггетс» (122:105).